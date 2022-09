Arresto cardiaco mentre va in bici, turista salvato da un infermiere fuori servizio: "Tutti possiamo farlo" | VIDEO

Si è sentito male mentre andava in bici per un arresto cardiaco ma la solidarietà dei passanti prima, che hanno chiamato il 118, e di un infermiere fuori servizio poi (specializzato proprio di formazione ai cittadini) gli hanno salvato la vita.

È successo la mattina del 5 settembre a Monteveglio quando Reiner B. e sua moglie Alessandra, lui tedesco e lei bolognese, stavano facendo un giro approfittando della settimana di vacanza in Italia.

La storia

Reiner B. mentre era in bicicletta a Formica di Valsamoggia, nei pressi di Monteveglio, cade a terra in arresto cardiaco. Vengono attivati i soccorsi del 118 e nel frattempo, vedendo una persona a terra, si ferma con la macchina Claudio Tacconi, infermiere esperto dell'ospedale Maggiore (fuori servizio), casualmente presente all'evento, il quale inizia la rianimazione cardiopolmonare in attesa dell'arrivo del mezzo di soccorso.

All'arrivo il paziente viene defibrillato, intubato, con la successiva ripresa della circolazione. Trasportato al Maggiore con accesso diretto in emodinamica del reparto di Cardiologia, dove viene eseguita l'angioplastica con successo e poi trasferito in Rianimazione.

Una storia che conferma l'importanza dell'intervento tempestivo di chiunque, che con il supporto del 118, può contribuire all'esito positivo dei pazienti in arresto cardiaco, contribuendo come attore fondamentale per la catena della sopravvivenza.

Il paziente, ricoverato in rianimazione, al momento è in fase di ripresa, in attesa del trasferimento in Cardiologia per il completamento dell'iter diagnostico-terapeutico.