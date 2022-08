Turismo Appennino, boom di presenze: anche grazie agli eventi

Tanti turisti, anche stranieri, per l'estate 2022 della Montagna bolognese. Lo conferma l'Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese: "Per il secondo anno consecutivo l’Appennino bolognese si conferma una delle mete preferite dove trascorrere qualche giorno di vacanza o partecipare agli eventi proposti in tutto il territorio. Quest’anno ai cammini noti (Via Degli Dei, Via della Lana e della Seta, Via Mater Dei, Piccola Cassia e Linea Gotica), è stata alta l’adesione anche agli appuntamenti culturali, e dalla proposta differenziata, ad iniziare dal Festival Crinali", che unisce la camminata a una serata musicale.

“Siamo soddisfatti per come sta andando la stagione fino ad ora, in quanto abbiamo registrato un’alta presenza di turisti e siamo certi che ci sarà il pienone anche per i giorni di Ferragosto. Alla base di questo successo c’è un lavoro portato avanti da tutti gli Enti - pubblici e privati - coinvolti ad iniziare dalla Città metropolitana e dal Territorio Turistico Bologna-Modena” ha dichiarato Marco Tamarri, coordinatore del Tavolo dell’Appennino bolognese e responsabile Cultura e Turismo dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese.