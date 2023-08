Turisti e pendolari, gli oggetti smarriti sono troppi: il Comune li manderà 'al macero' prima

Sempre più persone frequentano Bologna: turisti, lavoratori, studenti o viaggiatori in transito. Ma più gente di passaggio significa anche più oggetti smarriti, in particolare in stazione e in aeroporto. Un aumento esponenziale, al punto che il Comune non sa più dove mettere tutti questi ritrovamenti. O meglio, non riesce più a gestire una mole di oggetti così ampia.

E così a Palazzo D'Accursio si è pensato di modificare il regolamento comunale, con una delibera proposta alla Giunta e approvata dal Consiglio nell'ultima seduta prima della pausa estiva, il 31 luglio scorso. Il nuovo regolamento prevede dunque che i tempi di custodia vengano ridotti a un terzo rispetto a quelli attuali: si passa cioè da 12 a quattro mesi ad esempio per valigie, zaini e borse.

Carte d'identità distrutte, oggetti rivenduti

Le carte d'identità saranno distrutte dopo 60 giorni, dopo 30 giorni le carte di credito. Oggetti ingombranti o di valore, se nessuno li reclama, potranno essere venduti dal Comune senza aspettare i 12 mesi, ma una volta decorsi i termini di pubblicazione dell'elenco degli oggetti smarriti all'albo pretorio. Il ricavato sarà accantonato a bilancio per poi, nel caso, essere restituito a chi ne ha diritto. In media ogni anno il Comune di Bologna ricava circa 14.000 euro dalla vendita di oggetti smarriti. Infine, nel caso vengano rinvenuti oggetti (soprattutto quelli di valore) nei luoghi di lavoro, come ad esempio gioielli in una banca vicino alle cassette di sicurezza, dovrà essere lo stesso ente o azienda a dover gestire l'oggetto e a cercarne il proprietario, non più il Comune di Bologna.

"Arrivano anche gioielli, non è roba da poco gestirli"

"Non è una materia marginale- afferma in aula l'assessora al Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi- al servizio arriva di tutto, alcuni oggetti sono da maneggiare con cura e nel rispetto della privacy. Inoltre ci arrivano anche oggetti da tutta la regione recapitati alle Poste, perchè è previsto dalla normativa che siano spediti al capoluogo. Capita poi di ritrovare oggetti preziosi, come i gioielli, e in questo caso diventa critica anche la custodia". A questo si aggiunge il fatto che "il termine dei 12 mesi è diventato anacronistico- spiega ancora l'assessora- la maggior parte delle persone va a ritirare i propri oggetti già i primi giorni dopo lo smarrimento". Il nuovo regolamento, si legge in delibera, "è necessario per adottare modalità operative del servizio più adeguate con il contesto attuale". La normativa di riferimento risale infatti al Codice civile, "quando gli aspetti connessi al ritrovamento dei beni era più semplice".

Non c'erano infatti tutti i problemi connessi al ritrovamento di smartphone, tablet e altri oggetti informatici o di telefonia. Allo stesso modo i documenti d'identità e le carte di pagamento non erano su supporti magnetici, come adesso. Inoltre, si spiega nell'atto, "la complessità del servizio è aumentata nel corso degli anni, essendo il territorio comunale un nodo nevralgico per la gestione dei trasporti, e il numero di oggetti ritrovati sui mezzi di trasporto ed in particolare presso l'aeroporto è importante".