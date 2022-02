Turrita d'argento a Riccardo Pazzaglia e ai suoi burattini

Giovedì 3 febbraio 2022 alle 10 nella Sala Anziani di Palazzo D'Accursio Riccardo Pazzaglia riceverà la Turrita d'Argento.

"Un importante riconoscimento che dà valore agli oltre trent'anni di carriera del burattinaio Riccardo Pazzaglia. Anni spesi nella divulgazione e nella trasmissione di quel patrimonio unico e prezioso incarnato dal burattino bolognese e dal teatro di figura di cui Bologna può fieramente considerarsi una delle capitali" si legge nella motivazione.

Bologna Today ha incontrato Pazzaglia diversi anni fa, il risultato è stata una lunga chiacchierata sui personaggi-burattini, bolognesi e non, la contaminazione, le incursioni di maschere di altre città negli spettacoli che tanto hanno a che fare con la commedia dell'arte, Napoli, Bergamo e Modena.

Qundi Balanzone, il dottore, Sganapino, un po' matto, Fagiolino, astuto e decisionista, Flemma, l'indolente, Lazzarone, la maschera di San Lazzaro, Sandrone, quella di Modena, si alternano sul palco e, come ogni commedia o spettacolo di satira, hanno un valore sociale, inviano messaggi al potere costituito.

I burattini di Riccardo sono arrivati anche negli Usa, in un college di Colorado Springs: "Abbiamo costruito anche un teatrino che abbiamo lasciato lì, lo spettacolo era in dialetto bolognese e in italiano, lezioni e conferenze nella classi".

La Compagnia utilizza personaggi scolpiti e dipinti a mano da Riccardo. Il legno utilizzato è il pino cembro o cirmolo il banco su cui oggi lavora è appartenuto al Maestro Burattinaio Demetrio Presini di cui Riccardo è stato ultimo allievo. Per la lavorazione del legno si usano rafetto, sega, scalpelli, sgorbie, raspe, carta vetrata e un trapano per forare il collo. Per la realizzazione dei burattini professionali, una valida sostituta al legno è la cartapesta, tecnica prediletta da Riccardo per i laboratori pratici in scuole e centri culturali.