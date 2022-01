Ubriaco e con un coltello, offre denaro ai carabinieri per "chiudere un occhio"

Era ubriaco e brandiva un coltello e quando sono arrivati i carabinieri ha offerto loro del denaro per "chiudere un occhio". E' accaduto nella serata di ieri a Giaggio Montano, comune dell'Appennino.

Un cittadino romeno 35enne, particolarmente molesto, con un coltello, senza mascherina e sprovvisto di Green pass, aveva trascorso la serata molestando clienti e baristi, così dopo la segnalazione al 112 sul posto sono arrivati i militari.

All'esito del controllo, l'uomo avrebbe collezionato una serie di denunce e sanzioni, così ha pensato di offrire del denaro ai carabinieri, invitandoli ad essere clementi. Infine è stato denunciato per porto abusivo di armi e istigazione alla corruzione e sanzionato per ubriachezza manifesta e per violazione delle normative anti-covid.

Episodio simile, sempre ieri sera, in zona universitaria, dove un uomo ubriaco ha minacciato un barista con un coltello ed è stato denunciato.