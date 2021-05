Ubriaco e con il coltello in tasca, perde la testa in via Zanardi

Momenti di tensione ieri, 24 maggio, poco dopo le 22, in via Zanardi, dove i sanitari del 118 sono intervenuti per prestare soccorso a un uomo che si era gettato pericolosamente in mezzo alla strada e dopo il loro intervento, non intenzionato a salire sull'autoambulanza, si era infilato sotto il mezzo all'altezza del motore, così è stato allertato il 113.

L'uomo, cittadino marocchino 42enne, in evidente stato di ubriachezza, veniva tirato fuori dagli agenti delle volanti, che hanno cercato inutilmente di riportarlo alla calma. Una volta messo in sicurezza, ha proseguito a dimenarsi e a scalciare sia sull'auto che negli uffici della questura, dove è stato perquisito. Nelle sue tasche è stato trovato un coltello da cucina di 33 cm, con una lama di 20.

Dalle fotosegnalazioni è risultato essere irregolare, con numerosi precedenti e scarcerato recentemente per reati di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. E' stato denunciato per porto oggetti atti ad offendere (art. 4 L. 110/75), resistenza e interruzione di pubblico servizio.