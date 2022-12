Guida spericolata e droga in casa: scattano arresti e denunce

Doppia attività per i carabinieri questa notte, dove due trentenni sono finiti rispettivamente arrestato e denunciato, per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio. Il primo episodio si è verificato alle porte di Bologna: qui in via Marco Emilio lepido i carabinieri del nucleo radiomobile hanno intercettato una vettura con a bordo un trentanovenne e suo figlio di 11 anni. Ad attirare l'attenzione dei militari sono state le manovre azzardate del guidatore, che tra le altre cose non avrebbe dato precedenza alla pattuglia.

Fermato e identificato, l'uomo è risultato visibilmente agitato in preda ai fumi dell'alcol, ragione per la quale si è cercato di procedere con l'accertamento attraverso l'utilizzo dell'alcool test. Alla vista del macchinario l'uomo però si è molto agitato, e ha attaccato verbalmente e poi spintonato i carabinieri. Condotto in caserma, l'uomo non si è calmato: arrivata la madre del bambino per recuperare il minore durante gli accertamenti, il soggetto -risultato poi un trentanovenne cittadino albanese- ha ulteriormente dato in escandescenza, prendendosela anche con lei. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato quindi formalmente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, unitamente alla denuncia per rifiuto di sottoporsi all'alcool test.

Nel secondo caso e stato un trentacinquenne residente nel posto a essere fermato per strada a Molinella per un comportamento sospetto. I carabinieri sono andati successivamente a casa del ragazzo, e al termine di una sommaria perquisizione sono stati trovati una cinbquantina di grammi di marijuana e di hashish ad altro materiale il che è valso il giovane un'accusa formale di detenzione di stupefacenti fini di spaccio.

Insieme alla droga i militari hanno rinvenuto anche diverse scatole di farmaci, sui quali sono in corso degli accertamenti. Il trentacinquenne infatti qualche anno fa era dipendente di un magazzino di prodotti farmaceutici, impresa che ha chiuso durante la pandemia. Tra i farmaci rinvenuti anche potenti antidepressivi e antinfiammatori: tutto il materiale è stato sequestrato.