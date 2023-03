Ubriaco va a sbattere e riparte senza una gomma: "Pubblichiamo le immagini, sono educative" | VIDEO

"Solitamente siamo molto restii a pubblicare sulla nostra pagina Facebook le immagini riprese nella nostra attività di controllo del territorio. Questa volta però abbiamo deciso di derogare a questo principio. Riteniamo infatti che siano particolarmente educative, per dimostrare a tutti quanto possa essere pericoloso porsi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto alcolici". Così il comandante della Polizia Locale Reno Galliera, Massimiliano Gallone, che ha deciso di diffondere il video delle telecamere di videosorveglianza nel comune di Galliera.

Nei guai è finito il conducente di una Fiat Panda che prima ha preso in pieno il marciapiede, poi ha continuato la sua marcia senza uno pneumatico, zigzagando lungo la carreggiata, ma è stato raggiunto dagli agenti della Locale.

"Il test con l'etilometro al quale è stato sottoposto ha riscontrato una concentrazione di alcol nel sangue quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti (1,91 grammi per litro) - rende noto la PL - Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza aggravata e la sua patente è stata ritirata per essere sospesa dal Prefetto di Bologna, Se si bene non si guida", conclude la Polizia Locale.