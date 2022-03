Ubriaco alla guida: denunciato due volte in un giorno

La prima volta a Bologna, la seconda a Marzabotto. Doppia denuncia in meno di 24 ore per un automobilista, fermato nella stessa giornata dai carabinieri in due occasioni diverse ma per lo stesso motivo, e cioè la guida in stato di ebbrezza.

Il soggetto, un 55enne bolognese, ha dovuto esibire i documenti e sottoporsi all'alcool test una prima volta l'altra notte a Bologna, intorno alle quattro del mattino durante un posto di blocco dell'Arma. In quella occasione i militari hanno trovato alcool nel sangue per 1.19 g/l: auto sequestrata e denuncia a verbale.

Lo stesso soggetto è stato poi fermato verso ora di cena dello stesso giorno. I militari hanno identificato il 55enne questa volta a Marzabotto, lungo la Porrettana, trovandogli un tasso alcoolemico di 1.50. L'uomo però aveva cambiato mezzo di trasporto: al posto della Subaru, sequestrata, il soggetto era al volante di una elegante Citroen d'epoca, una cosiddetta Due cavalli.

Questa volta per il 55enne, al termine dei controlli, si è proceduto per la sospensione della patente di guida e il sequestro anche del secondo mezzo.