Ubriaco prende a testate la moglie e le rompe il naso. Il figlio chiama i carabinieri e lo fa arrestare

I Carabinieri di Calderara di Reno hanno arrestato un 41enne per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. E’ successo alle ore 5 circa del mattino del 2 novembre, quando i militari della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un giovane che era stato svegliato nella notte dalle urla della propria madre che era stata aggredita dal marito, padre del richiedente, cittadino ecuadoriano.

Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati velocemente sul posto e quando sono arrivati, hanno trovato il giovane che, dopo aver confermato quanto riferito per telefono telefonata, proseguiva il suo triste racconto, dicendo di essere uscito dalla stanza da letto e di aver assistito alla scena della madre bloccata sul divano dal padre ubriaco che la stava prendendo a pugni.

La donna, 40enne, anche lei ecuadoriana, è stata soccorsa dai Carabinieri nell’abitazione di una vicina di casa, dove si era rifugiata per sfuggire dal marito con cui è sposata da 22 anni il quale l’aveva aggredita durante una discussione per motivi di gelosia. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata ricoverata a seguito di un trauma cranico e del setto nasale e giudicata guaribile in 30 giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in carcere.