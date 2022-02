Ubriaco e senza patente con l'auto del titolare: 30enne si schianta e finisce in un fosso

Ubriaco, senza patente e alla guida dell'auto del suo titolare, esce di strada e finisce in un fosso. È quanto accaduto la scorsa notte alle 4 a Sesto Imolese, protagonista un 30enne, cittadino rumeno, denunciato dai carabinieri per furto d’auto, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

A dare l'allarme un passante che ha visto l'automobile nel fosso. Il conducente non ha riportato lesioni e per lui è scattata una denuncia.