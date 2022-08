Ubriaco soccorso dal 118 dà in escandescenze e spacca il finestrino dell'ambulanza

Ieri intorno alle 19:30 il personale del 118 è intervenuto in soccorso di un uomo, ubriaco, che sostava in stato di semincoscienza alla pensilina di un autobus.

I sanitari lo prendono in carico e lo trasportano in ambulanza per proseguire le cure in ospedale ma lui, italiano del 1969, dà in escandencenze e colpisce il portellone del mezzo, mandando in frantumi il finestrino.

L'ambulanza, ferma in via Albertoni, ha atteso l'intervento della volante del commissariato Due torri - San Francesco che ha denunciato l'uomo per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Per lui anche una sanzione per ubriachezza manifesta.