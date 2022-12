Ubriaco e molesto con i clienti, fa pipì davanti al bar e finisce nei guai

Erano in due, ubriachi e all'interno di un bar molestavano i clienti, poi uno di loro è uscito e ha fatto pipì davanti alla porta. E' accaduto ieri in viale Pietramellara, di fronte alla stazione, dove, dopo la telefonata al 113, è arrivata la volante del commissariato di Polizia Due Torri - San Francesco.

Sottoposti a controllo, i due, italiani di 45 e 47 anni, uno, dopo alcuni passi malfermi, è caduto e ha riportato qualche escoriazione, l'altro, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, non ha gradito l'intervento degli agenti, così li ha offesi, ha cercato di aggredirli e si è rifiutato di fornire le generalità.

E' stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e sanzionato per ubriachezza manifesta nonché per atti osceni per aver urinato in luogo pubblico. Esclusa la presenza di minori, si traduce in una sanzione amministrativa. .

Ieri una barista è stata aggredita in un bar di via Andrea Costa. Sono scattate le ricerche, mentre la vittima dell'aggressione è stata portata in ospedale.