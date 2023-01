Ubriaco e con una valigia rubata: al dormitorio arriva la Polizia

Un cittadino marocchino di 41 anni è stato denunciato per ricettazione e sanzionato per ubriachezza manifesta dalla Polizia. Ieri sera alle 22 circa è entrato al centro di accoglienza notturna di via Pallavicini, nel quartiere San Vitale, con una valigia al seguito. Ubriaco e molesto, ha infastidito gli altri ospiti e quando è arrivata la Polizia chiamata dagli operatori se l'è presa anche con gli agenti.

Nella valigia che portava con sé, sono stati trovati indumenti femminili e un mazzo di chiavi che ha permesso di risalire alla proprietaria. Contattata dai poliziotti, la donna, una 30enne, si trovava negli uffici Polfer della stazione di Milano per denunciare il furto del bagaglio che le sarebbe stato sottratto su un treno partito dalla Romagna e diretto a Milano.

Dal bagaglio, secondo quanto riferito dalla donna derubata, sarebbero spariti anche anelli e altri oggetti d'oro. Il 41enne è stato denunciato per ricettazione e multato per lo stato di ebbrezza. Essendo irregolare sul territorio italiano, è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione.