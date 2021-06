Ubriaco e molesto "colpisce" due locali in zona U: aggredito un barista

E' pluripregiudicato l'italiano di 41 anni che poco prima delle 22 di ieri, 24 giugno, è stato denunciato dalla Polizia per percosse e molestie alle persone. Il 113 è stato chiamato dai titolari di un bar di via Oberdan, dove, per ben due volte l'uomo, ubriaco, aveva dapprima molestato i clienti, chiedendo sigarette e infilando le mani nei piatti, poi, quando era stato invitato ad allontanarsi, aveva colpito il barista con un pugno.

Agli agenti, arrivati sul posto, è stato riservato lo stesso trattamento, tra imprecazioni e proteste. Accompagnato in questura, l'uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato e sanzionato per ubriachezza manifesta. Il barista aggredito non ha riportato ferite. Un paio di ore prima, il 41enne aveva "colpito" un altro bar in Piazza Verdi.

La sera del 22 giugno, sempre in zona universitaria, un ristoratore era stato aggredito e preso a calci.

Foto archivio