Omicidio Persiceto: convalidato l'arresto per l'anziana che ha accoltellato a morte il marito

Convalidato l'arresto per l'anziana che venerdì scorso ha accoltellato a morte il marito, per poi tentare a sua volta di togliersi la vita.

La vittima è Renzo Marchesi 78 anni. Il dramma si è consumato in una zona industriale di San Giovanni in Persiceto, nella bassa bolognese. Il pensionato era da tempo affetto da una malattia neurodegenerativa e chi indaga sospetta che dietro al gesto ci sia stato proprio il movente del crescente fardello sulle spalle della moglie. La donna infatti avrebbe lasciato in forma scritta alcuni pensieri relativi al desiderio di farla finita, dove tra le altre cose chiedeva scusa al figlio per quello che sarebbe dovuto essere un commiato congiunto.

Dopo il fatto la 74enne era stata posta in stato di fermo di indiziato di delitto, ed era piantonata in ospedale, dove era stata trasportata a seguito delle ferite che si era procurata nel tentativo di togliersi la vita. A chiamare il 118 era stato lo stesso figlio, avvertito probabilmente dalla madre quando si sarebbe resa conto di non riuscire a portare avanti i suoi intenti.