Ucraina, l'appello di Papa Francesco: "Il 2 marzo digiuno per la pace"

Una giornata di digiuno per la Pace. L'appello arriva da Papa Francesco per oggi, 2 marzo, mercoledì delle Ceneri. "Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina – dice il Pontefice –, nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte".

Da qui l’accorato appello: "Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra. Il Padre di tutti, non solo di qualcuno, ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale".

"Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti: Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza della violenza si risponde con le armi di Dio: preghiera e digiuno. Invito tutti il 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, a fare una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti che in quel giorno si dedichino con intensità alla preghiera e al digiuno. La regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra".

Zuppi in Cattedrale 2 marzo

Mercoledì 2 marzo, alle ore 17.30, nella cattedrale di San Pietro, a Bologna, l’arcivescovo Matteo Zuppi presiederà la messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri, per l’inizio della Quaresima. La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Giovedì 3 marzo, alle ore 10, nell’aula magna del Seminario arcivescovile (piazzale Bacchelli, 4) il cardinale, gran cancelliere della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Fter), introdurrà l’incontro “Giovedì dopo le Ceneri”, sulla preparazione dell’annuncio pasquale, proposto dal Dipartimento di Teologia dell’evangelizzazione della Fter.

Dopo l’introduzione di Paolo Boschini, vicedirettore del Dipartimento, vi sarà la relazione di suor Nathalie Becquart, nominata da Papa Francesco sottosegretario del Sinodo dei vescovi, che interverrà su “Quale buona notizia porta la Pasqua alle donne del XXI secolo?”. L’incontro avverrà in presenza e sarà successivamente disponibile sul canale YouTube della Fter. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid.

Digiuno del 2 marzo: come fare

Secondo la disciplina ecclesiastica della Chiesa cattolica, il digiuno e l'astinenza devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri (o il primo venerdì di Quaresima per il rito ambrosiano) e il Venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo; mentre sono consigliati il Sabato Santo sino alla Veglia pasquale.

Rispettare il digiuno significa in pratica fare un unico pasto durante la giornata, con la possibilità di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera. Mentre con l'astinenza è proibito l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.