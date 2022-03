Ucraina, doppio impegno per Lepore: oggi la grande manifestazione a Firenze, poi in Piazza Maggiore

Una grande manifestazione per la pace con Firenze come epicentro delle mobilitazioni. Si chiama "Cities stand with Ukraine", l'iniziativa promossa dal sindaco Dario Nardella e presidente di Eurocities, associazione che raggruppa più di 200 città europee di almeno 250.000 abitanti, che si terrà oggi 12 marzo in piazza Santa Croce.

Naturalmente ci sarà anche Bologna e il sindaco Matteo Lepore prenderà la parola sul palco. La manifestazione moderata dalla conduttrice Camila Raznovich vedrà anche il collegamento con il presidente ucraino, Volodymyr Zelens'kyj.

Sarà allestito un maxischermo sul quale saranno trasmessi l'esecuzione dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

"Parteciperò alla manifestazione nazionale delle città a Firenze di sabato 12 marzo e al rientro a quella di Bologna”. Aveva detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Prenderò la parola dal palco, ho accettato di buon grado l’invito del sindaco Nardella, che è anche il presidente della rete di città europee Eurocities. Abbiamo deciso di promuovere assieme alle altre città europee questa grande manifestazione nazionale a Firenze. Io parteciperò, poi rientrerò a Bologna per la manifestazione che sta organizzando il Portico della Pace (alle 17 in piazza Maggiore ndr). Penso che come sempre sarà un momento utile per far sentire la voce di Bologna".

"Le città italiane a Firenze, insieme per la prima volta, si mobiliteranno per l’Ucraina. Sarà una manifestazione con le bandiere dell’Ucraina, con le bandiere italiane, per dare il sostegno del nostro paese a partire dalle città. Ci sono tante altre città europee come Marsiglia, Rotterdam, che sono gemellate come noi e Firenze con alcune città dell’Ucraina. Noi in particolar modo con Kharkiv. Il sindaco di Kharkiv ha risposto alla mia lettera con un appello davvero accorato. In queste ore i bombardamenti si fanno sentire e c’è bisogno di tutto, dai medicinali al sostegno economico. Stiamo dialogando con la Croce Rossa Internazionale proprio per dare un sostegno diretto a questa città".

L'appello di Lepore. e dei sindaci: "Più risorse per l'accoglienza"

"È molto importante che i sindaci vengano messi nella condizione di poter affrontare quest'emergenza nel modo più adeguato, anche con un aumento delle risorse, perché i numeri cresceranno". È il parere del sindaco di Bologna Matteo Lepore sull'emergenza profughi provenienti dall'Ucraina. "Abbiamo avuto ieri un incontro con la ministra Lamorgese, tutti i prefetti e i sindaci delle città metropolitane – dice Lepore – abbiamo chiesto al governo di sostenere i sindaci perché a livello nazionale l'emergenza preoccupa".

La manifestazione del Portico della Pace

"Bologna, accogli la pace. Disarma la guerra". È questo il titolo dell'evento lanciato per oggi 12 marzo alle 17 dal Portico della Pace.

"Siamo ancora qui – si legge – perché dicono che la voce del Movimento per la Pace è ancora troppo debole. Ma la voce dei pacifisti è la voce dei cittadini italiani! I Centri di ricerca indicano che l’80% degli italiani è contro il sostegno militare alla guerra, oltre il 90% per fermare gli armamenti nucleari. Non è qualche invasato utopista: è la nostra voce di cittadini e persone comuni, i nostri politici e governanti ci devono ascoltare. Noi lo diciamo dalla prima ora, e ora almeno a parole lo ammettono: non esiste soluzione militare! Cessate il fuoco, ci sia spazio soltanto per un negoziato che porti alla pace, nella tutela indivisibile degli interessi di tutte le popolazioni".

