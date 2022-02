Guerra Ucraina, incontro Lepore-Lyniv: "L'ho inviata alla manifestazione in Piazza Maggiore"

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha incontrato questa mattina Oksana Lyniv, direttrice ucraina del Teatro Comunale: "Sono andato a trovarla in teatro, durante le prove, per esprimerle la piena solidarietà di Bologna ed invitarla alla manifestazione promossa dal Portico della Pace, che si terrà oggi in Piazza Maggiore alle 18, dove saremo insieme per esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino e per chiedere una soluzione di pace", ha scritto Lepore in una nota.

La direttrice, nata a Brody in Ucraina, sta seguendo da lontano le vicende che riguardano il suo paese.

"Sono stata svegliata da mia madre anche la mia città natale è sotto attacco, cerco di entrare in contatto con la mia famiglia e con i musicisti dell'orchestra. Putin sta mostrando il suo volto reale - ha detto la direttrice in un video postato su Facebook - la nostra nazione non smetterà di difendersi, l'Ucraina non accetterà mai questa aggressione".