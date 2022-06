Ucraina, bolognesi nuovamente in Piazza Maggiore per la pace | VIDEO

Ancora una dimostrazione compatta da parte della città di Bologna, tornata a riempire Piazza Maggiore per chiedere la pace tra Ucraina e Russia. L’incontro, organizzato dall’associazione Portico della Pace di Bologna, ha avuto come messaggio principale quello di chiedere l’immediato “cessate il fuoco” tra le parti coinvolte. “Festa della Repubblica che ripudia la guerra” il titolo dell’iniziativa, con chiaro riferimento l’articolo 11 della Costituzione italiana. L'evento si protrarrà in Piazza Maggiore per tutta la sera: dal palco prevista musica e diversi interventi.

Ucraina, le parole di Lepore

“Ancora una volta Bologna si dimostra una città democratica – ha dichiarato il sindaco Matteo Lepore, presente in piazza – e come sindaco ho pensato fosse importante venire qui ed essere presente con la giunta. Io credo che il Governo sia profondamente impegnato per far tacere le armi e ottenere una soluzione di pace. La situazione non è facile, ma penso che si siano visti dei piccoli miglioramenti, come quello che ha visto Mosca e Kiev tornare a parlare”.

Lepore è poi passato all’attacco criticando le scelte di Matteo Salvini: il leader della Lega, infatti, nei giorni scorsi ha incontrato Sergej Razov, ambasciatore russo in Italia: “Il ruolo dell’Italia è molto importante, ma si dovrebbe smettere con la strumentalizzazione politica della pace. In questo momento in Italia alcune forze politiche stanno cercando di speculare e trarre profitto sulla vicenda Ucraina e mi riferisco, in particolare, all’iniziativa di Salvini il quale, pur essendo parte del Governo, ha scelto di aprire una via diplomatica con la Russia. Credo sia una scelta molto pericolosa. Abbiamo bisogno che l’Italia giochi un ruolo diverso – ha concluso Lepore – la politica e la pace devono essere più forti”.