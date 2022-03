Ucraina, Pallavolo Bologna: "Alla partita portate beni da donare"|VIDEO

Pannolini, latte in polvere e altri beni di prima necessità da far arrivare alla popolazione ucraina. Dove? Al Paladozza. Il match a 1 euro

Pannolini, latte in polvere e altri beni di prima necessità da far arrivare alla popolazione ucraina. Dove? Al Paladozza. E' l'iniziativa rilanciata da Pallavolo Bologna in vista della partita di campionato di venerdì 11 marzo. La Geetit - Pallavolo Bologna - ospiterà Vivibanca Torino e "per dare a tutti la possibilità di partecipare ad un incontro così importante e decisivo, l'ingresso alla partita sarà al prezzo simbolico di un euro", fa sapere la società sportiva.

Inoltre Pallavolo Bologna, "da sempre sostenitrice di ideali quali pace, solidarietà e cooperazione, in occasione dell'incontro casalingo previsto per venerdì- si legge in una nota- aderisce ad una raccolta di generi di prima necessità da donare al popolo ucraino, promossa e diretta dal nostro partner B Building". In questo modo "avremo l'occasione di contribuire con degli aiuti umanitari concreti che verranno consegnati direttamente in un centro di accoglienza in Polonia", spiega Pallavolo Bologna. Tutti i tifosi sono quindi invitati "a sostenere l'iniziativa portando al Paladozza prodotti quali: pannolini, salviette umidificate, latte in polvere, assorbenti, disinfettanti, cerotti e garze, per fare arrivare il contributo di tutti noi a chi ne ha più bisogno", spiega la società.

"Insieme a Pallavolo Bologna abbiamo organizzato una raccolta di aiuti per i rifugiati dell'Ucraina", racconta una ragazza di origine polacca, Carolina, in un video diffuso insieme al comunicato stampa. Carolina mostra il magazzino dove già da una settimana si stanno raccogliendo i prodotti da inviare e lancia l'appello: "Mi raccomando, l'11 marzo venite numerosi portando qualcosa". (dire)

Foto Fb Geetit