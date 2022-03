Ucraina, rallenta il flusso: in città oltre 3.200 profughi. Bologna si prepara al concerto per la pace

Sono troppo deboli le speranze di un accordo di pace tra Mosca e Kiev, dopo l'incontro di Istanbul di ieri. Quindi, per il momento, non si ferma la fuga dalla guerra, sebbene il flusso è in lieve calo.

"I segnali che sentiamo dalla piattaforma negoziale possono essere definiti positivi. Ma questi segnali non soffocano lo scoppio dei proiettili russi". Ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'ultimo messaggio su Telegram in merito ai colloqui con la Russia.

Intanto l'Emilia-Romagna continua a registrare grandi numeri, rispetto alla popolazione regionale: Secondo l'ultima rilevazione delle prefetture del pomeriggio del 29 marzo i profughi censiti sono 18.669, a Bologna 3.243, + 64 rispetto al 28 marzo. Dopo l'incendio di venerdì scorso al punto in Piazza XX settembre, l'accoglienza dei profughi ucraina si è spostata nei locali dell'autostazione. Lì le persone che arrivano a Bologna potranno accedere a tutti i servizi in un unico punto

Martedì 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna andrà in scena “TOCCA A NOI- Musica per la pace”, un grande evento a ingresso per raccogliere fondi a sostegno di Save the Children. Una lunga maratona che vedrà alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti italiani più amati.

Protezione civile: firmata l'ordinanza per l'accoglienza

Intanto il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato un’ordinanza che disciplina l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina in Italia.

L’ordinanza di protezione civile n.881 regola le modalità di attuazione dell’accoglienza diffusa, tramite gli avvisi di manifestazioni di interesse rivolti a enti del Terzo Settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea.

Le procedure degli avvisi di manifestazioni di interesse prevedranno forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza, attivabili nel limite massimo di 15mila posti.

L’ordinanza riconosce alle persone richiedenti la protezione temporanea un contributo di sostentamento pari a 300 euro mensili pro capite e, in presenza di minori, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni.

(Foto archivio)

In fuga dalle bombe, le testimonianze