Incendio hub Ucraina in centro, la situazione: "E' stato un 'corto', troveremo altra sistemazione"

"Non si è fatto male nessuno, questa è la cosa più importante, però in questo momento l'attività è interrotta. E quindi dobbiamo ragionare su quando siamo in grado di riprendere, stiamo cercando di capire se già da domani possiamo o se dobbiamo aspettare lunedì".

Sono le parole di Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausl di Bologna, giunto in piazza XX settembre in seguito all'incendio che ha gravemente danneggiato la tensostruttura dedicata all'accoglienza dei profughi ucraini, aperta solo lo scorso 11 marzo, probabilmente a causa di un cortocircuito.

"Nessun dolo, è stato un cortocircuito"

"Escludiamo una matrice dolosa assolutamente", dice il capo di gabinetto della Prefettura, Massimo Di Donato. "C'è stato un tempestivo intervento delle forze di polizia, ringraziamo i vigili del fuoco". Ora, fa sapere ancora Di Donato, "ci adoperaremo per ripristinare subito il servizio di front office per l'accoglienza dei cittadini ucraini". L'incendio "è durato poco", assicura Di Donato.

Oltre alla strutura e al quadro elettrico, non ci sono stati grandi danni ("forse qualche computer è rovinato oltre a qualche postazione", riferisce Bordon). Al momento la priorità è trovare un luogo alternativo per svolgere l'attività di accoglienza, che dall'apertura contava un flusso medio di "150 persone al giorno".

Per cui "troveremo rapidamente alternative -assicura Luca Rizzo Nervo, assessore comunale al Welfare, giunto anche lui sul posto- non abbiamo nessun elemento sul dove, in questo momento in piazza XX settembre non c'è lo spazio per fare altro". Al momento dell'incendio, racconta l'assessore , ci stavano "meno di una ventina di persone, solo personale" che stavano chudendo la struttura.

Lepore: "Riapriremo in tempi rapidi"

In serata arriva anche la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore. "Siamo già al lavoro con la Prefettura e l’Ausl per individuare una nuova struttura in tempi rapidi e riprendere il lavoro per un servizio che sino ad oggi ha funzionato bene ed ha visto transitare dalla struttura oltre un migliaio di persone. Rinnovo il mio ringraziamento a tutti gli operatori di Comune, Ausl, Questura, Prefettura, Croce Rossa, ai mediatori culturali e linguistici e ai volontari che in queste settimane hanno lavorato in questo luogo per l’accoglienza di tante persone in fuga dalla guerra.”

