Guerra Ucraina, altri 21 profughi a San Lazzaro: "Arriveremo a 60 nei prossimi giorni"

Ancora ucraini rifugiati in arrivo al covid hotel di San Lazzaro, dopo i 18 di ieri, oggi sono previsti 21 arrivi e altri nei prossimi giorni: "Stiamo cercando di sistemare le famiglie nelle camere tenendole unite e rispondendo alle loro necessità", spiega il responsabile della struttura, Gennaro Restino. "Probabilmente raggiungeremo quota 60 persone nei prossimi giorni", secondo la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti.

Gli scout si sono offerti per fare attività pomeridiana per bambini e ragazzi ospitati nel centro, così come le società sportive dilettantistiche si sono dette disponibili ad accettare i bambini che volessero fare sport. Le famiglie ospitate, dal canto loro, chiedono "libri-gioco per i bimbi per insegnare loro l'italiano - spiega Restino - ma anche colori e tutto ciò che possa rendere meno estraniante la vita in una camera d'albergo". Il Comune, invece, si sta attivando "perché i bambini vadano a scuola quanto prima - aggiunge Conti - e perché possano anche frequentare la mensa scolastica". L'amministrazione, inoltre, si sta muovendo per l'invio di "psicologi per assistere queste persone" e per organizzare "corsi d'italiano per le mamme che vogliono impararlo per poter lavorare e mantenere i propri figli".

A rendere più complesso l'arrivo delle persone che fuggono dal conflitto, il covid, quindi "in questo momento stiamo facendo accoglienza sanitaria" ha detto ieri il direttore del dipartimento sanità pubblica, Paolo Pandolfi, ai cronisti "il primo step è il tampone, poi viene proposta la vaccinazione. Un terzo step è l'attivazione di un punto ambulatoriale di primo riferimento "anche se si tratta fortunatamente di persone sane. Venendo da una guerra sono stati riscontrati qualche piccolo trauma o distorsione, oltre a qualche caso di malattia acuta, come l'infezione polmonare, ma sono casi gestibili".

Le testimonianze

Liliana, arrivata a Bologna da Leopoli lo scorso 24 febbraio dopo aver guidato per 35 ore. Un viaggio durato tre giorni, con a bordo la madre e i tre figli di 16, 11 e nove anni. "Mio marito è rimasto lì, con il mio papà e altri amici - spiega la signora Liliana - solo gli uomini sono rimasti. E' molto preoccupato, perché la guerra potrebbe arrivare anche a Leopoli. Sarà una guerra lunga e letale: ci sono tanti bombardamenti e tanti civili stanno morendo. Io voglio che la guerra finisca, ma non so come si può fare perché Putin è una merda. La guerra può durare ancora mesi, Putin vuole il nostro Paese e non lo lascerà finchè l'Ucraina non diventerà della Russia".

Caterina, a Bologna ormai da 20 anni, questa mattina è nel centro d'accoglienza per aiutare i suoi connazionali. "E' una situazione tragica- dice- spero che l'Ucraina entri a far parte dell'Europa, perché il regime dittatoriale di Putin non giova a nessuno. Senza preavviso ha invaso l'Ucraina e non ha lasciato neanche un corridoio verde per far evacuare i bambini e gli anziani. E' disumano, e pazzo". Caterina a Bologna ha studiato e lavorato come cameriera e barista, pur con alcune difficoltà durante la pandemia. "Adesso sono disoccupata- spiega- ma cerco sempre di rendermi utile nella chiesa ucraina in piazza San Michele. Lì ci arrivano tantissimi aiuti da ucraini, italiani e da persone di altri Paesi- racconta- che mandiamo alle dogane per le persone che sono ancora nei bunker e sotto i bombardamenti". A questo proposito, anche il responsabile della struttura ribadisce l'invito a quanti volessero donare materiali da inviare in Ucraina a fare riferimento alle Istituzioni come Regione, Caritas o Protezione civile che "hanno contatti diretti con le linee di confine", in modo da "evitare che materiali inviati tramite percorsi non verificabili si possano perdere". (dire)

(La fuga dall'Ucraina - foto Unhcr Melzer da Today.it)