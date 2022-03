Delle persone ospitate a Bologna e nella regione, sono nei Cas - le strutture per l'accoglienza reperite dai prefetti - rispettivamente 276 e 915 persone.

Secondo l'ultima rilevazione della prefettura di Bologna, oggi, 21 marzo, sono 2.582 i profughi ucraini censiti in città. Salgono invece a 14.547 in Emilia-Romagna, + 1.007 persone rispetto a sabato 19 marzo.

Ucraina, 2.582 profughi in città: in Emilia-Romagna + 1.000 in due giorni