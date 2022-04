Ucraina, dati rifugiati in città. L'assessore Rizzo Nervo: "1.000 posti dalle famiglie"

Sono 3.464 i rifugiati censiti a Bologna,secondo gli ultimi dati forniti dalla prefettura. Com'è noto, si tratta principalmente di donne con figli, spesso minori.

Bologna è stata superata da Rimini: infatti sono 3.631 i profughi censiti. A Ferrara sono 1.834, a Forlì-Cesena 1.484, a Modena 2.703, a Parma 1.244, a Piacenza 1.378, a a Ravenna 1.393, a Reggio Emilia 2.935. In tutta l'Emilia-Romagna si registrano a oggi 20.066 arrivi.

A Bologna il sistema dell'accoglienza dei profughi ucraini "regge bene", e con le ultime novità introdotte dalla Protezione civile nazionale "credo che reggerà ancora meglio". A dirlo, parlando alla 'Dire' a margine di una conferenza stampa in Comune, è l'assessore comunale al Welfare, Luca Rizzo Nervo. Commentando la situazione relativa all'accoglienza dei profughi, Rizzo Nervo evidenzia che in questo momento "la novità più significativa è l'ordinanza di Protezione civile nazionale che ha delineato in maniera puntuale, e credo che oggi uscirà anche l'avviso pubblico, le modalità per allargare i posti in accoglienza che la Protezione civile potrà produrre assieme al Terzo settore e ai Comuni".

E dal momento che "sappiamo che anche l'accoglienza familiare sarà una delle modalità contemplate, questo per noi è un fatto molto importante, perché qui c'è una risposta straordinaria delle famiglie". Infatti, ricorda l'assessore, "possiamo contare su oltre 1.000 disponibilità" da parte delle famiglie, "150 delle quali oggi sono già pronte a partire immediatamente con l'accoglienza e potranno essere supportate, dal punto di vista sia economico che di formazione e di supporto, dl Terzo settore, ovviamente nei termini previsti dall'avviso pubblico e dall'ordinanza". Questo, sottolinea con soddisfazione Rizzo Nervo, "assomiglia molto a Vesta, l'esperienza di accoglienza della nostra città". Oltre a questo, conclude l'assessore, "finalmente la revisione dei capitolati dei Cas sta producendo numeri crescenti da parte della Prefettura, che ha la responsabilità primaria di produrre la risposta in prima accoglienza".

