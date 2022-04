Ucraina, 3.674 rifugiati in città. Unicef: "Per i bambini rischio fame ed epidemie"

Sono 3.674 i rifugiati censiti a Bologna, secondo gli ultimi dati forniti nella serata di ieri, 11 aprile, 369 ospitati in Cas, le strutture reperite dalla prefettura.

E' ancora Rimini la provincia che ospita la maggiore quantità di persone in fuga dalla guerra, sono 4.267. A Ferrara 2.022, a Forlì-Cesena 1.606, a Modena 2.801, a Parma 1.336, a Piacenza 1.427, a a Ravenna 1.602, a Reggio Emilia 2.954. In tutta l'Emilia-Romagna si registrano 21.689 arrivi.

Sono circa 18mila gli ucraini già registrati nel nostro sistema sanitario, resta però scarso il numero dei vaccinati, circa il 10 per cento.

I dati Unicef

I minori arrivati a Bologna sono oltre mille, 9.366 in Emilia-Romagna. Drammatico il bilancio dell'emergenza con la vita dei 7,5 milioni di bambini ucraini è a rischio. Oltre 2 milioni di minori sono sfollati, secondo la stima di Unicef. il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia: "Più di 11,4 milioni di persone sono in fuga, in maggioranza madri e bambini, considerando 7,1 milioni di sfollati nel paese e oltre 4,3 milioni di rifugiati in quelli limitrofi. Di questi ultimi, la metà sono bambini, in quella che in Europa è la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla 2a Guerra Mondiale. In Ucraina, la metà delle famiglie sfollate ha con sé minori".

Almeno 131 i bambini uccisi e 191 feriti al 6 aprile "con il numero reale probabilmente drammaticamente più alto, data l’entità di vittime civili nelle aree accessibili" fa sapere l'organizzazione "Il confinamento nei rifugi, lo sfollamento e la fuga delle famiglie in tutto il paese, con le temperature ben sotto lo zero, aggravano i rischi di epidemie di polio e morbillo e da COVID-19. Preoccupante anche lo stato nutrizionale, con oltre 450.000 bambini sotto i 2 anni bisognosi di supporto alimentare. Più di 16 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria: 2,9 milioni sono bambini sotto i 18 anni".

(Verso il confine per entrare in Polonia _ Foto Unicef)

In fuga dalle bombe, le testimonianze