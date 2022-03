Rifugiati Ucraina, in regione + 1.600 in due giorni: i dati a Bologna e in Emilia-Romagna

+117 a Bologna rispetto all'ultimo dato di ieri sera, mentre in tutta la regione altre 700 persone sono state censite nelle ultime ore. Sono i dati della prefettura di Bologna, aggiornati a oggi 8 marzo, sugli arrivi dei rifugiati ucraini in città e in Emilia-Romagna.

Come anticipato dal prefetto di Bologna, Attilio Visconti, c'è una certa preoccupazione per l'incertezza dei numeri, visto che "arrivano alla spicciolata, non tramite veri corridoi umanitari" in una regione dove la comunità ucraina residente è piuttosto numerosa.

Di "numeri in costante evoluzione" aveva parlato questa mattina in Assemblea legislativa anche l'assessora alla Protezione civile, Irene Priolo.

L'obiettivo rimane quello dei 1.500 da reperire nei comuni della Città Metropolitana per poter gestire l'emergenza attuale.

Gli arrivi degli ultimi giorni

Il "censimento" dei profughi ucraini della prefettura di Bologna, venerdì 4 marzo rilevava 258 persone (1.114 nella regione), nel week end sono stati registrati altri 10 arrivi (in totale 1.291 nella regione), il 7 marzo ammontavano a 500 (in totale 2.123 nella regione) fino ad oggi, quando nella Città metropolitana si registrano 617 arrivi (in totale 2.934 nella regione), quindi in due giorni le presenze nell'intera regione fanno segnare un + 1.642. I minori sono attualmente 236 a Bologna e 1.354 in Emilia-Romagna.