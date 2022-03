Guerra Ucraina, centro profughi anche a San Giovanni in Persiceto

Nel territorio di San Giovanni in Persiceto è in fase di allestimento un centro unico di accoglienza e accettazione per i profughi ucraini volto a fornire loro le informazioni e gli aiuti necessari. La struttura sarà realizzata nei pressi dell’Ospedale San Salvatore di San Giovanni in Persiceto, nel quale interverranno tutti i soggetti istituzionali interessati, a partire dall’Amministrazione Comunale.

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Giovanni in Persiceto, metterà a disposizione i locali del posto di polizia dell’ospedale, ove personale addetto provvederà alla registrazione dei cittadini ucraini.

L’ufficio immigrazione del Commissariato, dall’inizio della guerra in ucraina sino ad oggi, ha accolto ed identificato oltre 100 cittadini fuggiti dal paese in guerra.

In fuga dalle bombe, le testimonianze