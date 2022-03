Ucraina, al Sant'Orsola le piccole pazienti oncologiche, hanno 17 mesi e 16 anni. Donini: "Negli occhi paura e speranza | VIDEO

Il conflitto in Ucraina fa morti, feriti e devastazioni. Tre le persone che cercano di fuggire dalle bombe ci sono anche gli ammalati, in questo caso parliamo di bambini e bambine.

Hanno infatti 16 anni e 17 mesi le prime piccole pazienti oncologiche ucraine arrivate al Policlinico Sant'Orsola: sono atterrate ieri, 13 marzo, all’aeroporto Marconi con volo dalla Polonia e sono state accolte da una squadra del 118 con tre mezzi di soccorso.

Mariana ha solo 17 mesi ed è arrivata con la mamma e con la nonna, mentre il papà, militare, è rimasto in Ucraina. E' stata subito trasferita nel reparto di Oncoematologia Pediatrica: "In viaggio molto pericoloso, con preoccupazione e speranza allo stesso tempo - ha detto l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini nel corso di un punto stampa - qui diamo la garanzia di accogliere decine di bambini onco-ematologici. Aver avuto la percezione di quanta speranza e fiduce la mamma di Mariana possa avere nelle cure del Sant'Orsola e degli ospedali dell'Emilia Romagna, è per nopi motivo di orgoglio".

La piccola ha già fatto terapia, doveva essere operata: "E' affetta da una patologia impegnativa, sicuramente proseguirà la chemio terapia e probabilmente farà anche interventi più impegnativi, come forse il tra pianto di cellule staminale autologhe - ha detto ai cronisti il dottor Riccardo Masetti, del reparto di oncologia ed ematologiua pediatrica del policlino.

La ragazza di 16 anni giunta in Italia assieme alla madre e al fratello di 13 faceva parte di un gruppo di cinque minori ammalati che avevano trovato rifugio nel bunker dell’ospedale di Žytomyr. Purtroppo, a causa dell’aggravarsi del conflitto, si sono perse le tracce degli altri quattro bambini e delle loro famiglie.

Al Sant'Orsola è stata ricoverata anche una 21enne affetta da tumore osseo: "Da noi c'è anche una ragazza di 22 anni., affetta da tumore maligno del bacino, ha fatto le cure chemioterapiche nel suo paese, al quale doveva seguire un intervento chirurgico". osserva il primario dell'ortopedia Massimiliano De Paolis.

In fuga dalle bombe, le testimonianze