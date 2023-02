Un anno di guerra, la voce della comunità bolognese: "Vogliamo la pace in un'Ucraina libera"

Liuba Sandulovich è scesa in piazza per chiedere la pace in Ucraina per la prima volta il 24 febbraio del 2022. É passato un anno da quando abbiamo visto sventolare per la prima volta, in Piazza Santo Stefano, le bandiere gialloblù e gli slogan contro l'invasione russa. Lei, presidente dell'associazione Italia-Ucraina, si è fatta da subito portavoce dei suoi connazionali: "Non ci credo ancora che la guerra abbia ancora il tempo presente dopo 365 giorni di sofferenza. Ma è così e non passa giorno senza pensare alle vittime innocenti di questo assurdo conflitto e a chi (bambini, anziani, feriti e mamme rimaste senza figli) sta vivendo ancora l'incubo delle bombe e delle sirene. Non riusciamo a vedere la fine di questo incubo". E per non dimenticare quello che sta succedendo a pochi passi da noi la comunità ucraina ha organizzato un corteo battezzato "Un anno di resistenza".

Liuba, come è trascorso questo anno di guerra?

"Siamo stati tutti fisicamente qui, ma mentalmente eravamo nel nostro Paese, vicini alle nostre famiglie e ai nostri amici. Ai difensori della nostra patria. Abbiamo trascorso questi mesi facendo delle raccolte fondi e cercando di mandare in Ucraina tutto quello che era di prima necessità. Continuiamo a farlo: adesso il problema è l'energia e servono generatori. Ma anche ambulanze".

A chi dice che gli ucraini più che la pace vogliono vincere, cosa rispondi?

"Quello che vediamo è che i nostri 'vicini' non vogliono la pace, ma vogliono prendere l'Ucraina in ogni modo e a qualsiasi costo. Nessuna madre vorrebbe vedere il proprio figlio in guerra. Sono in contatti con persone che vivono sotto l'occupazione e so bene come stanno: ci sono violenze e maltrattamenti. Vogliamo la pace nell'Ucraina libera".

Per sabato avete organizzato un corteo per la pace: cosa succederà a Bologna?

"Sarà una camminata silenziosa e le candele che avremo in mano saranno il simbolo di chi non c'è più a causa della guerra. Partiremo dalla scalinata del Pincio alle 16.30 per poi percorrere via Indipendenza e arrivare in Piazza Nettuno. Si tratta di una manifestazione organizzata da tutta la comunità ucraina in Italia e ci saranno tutti quelli che ci sono sempre stati vicini e ci hanno dato aiuti sia morali che materiali. Siamo orgogliosi di vivere in Italia e di avere dei fratelli italiani".

Sono tanti i rifugiati ucraini che sono stati accompagnati a Bologna e che ormai da mesi vivono qui. Come stanno e come è la loro nuova vita, lontani da casa?

"Alcuni sono fuggiti da città distrutte e ovviamente è una cosa terribile. Ma oltre che la salvezza, qui hanno trovato il modo per ricominciare, soprattutto le donne con figli minori. Molte hanno trovato un lavoro qui, altre fanno il telelavoro e l'unico problema che posso riportare -perché me ne parlano in tante- è che potrebbero permettersi una casa in affitto ma che con un permesso di soggiorno temporaneo non è loro concesso".

Le manifestazioni per la pace in Ucraina

A Bologna i cortei per la pace in Ucraina, in occasione del triste anniversario di un anno di conflitto sono due. La prima manifestazione è venerdì 24 febbraio e una sabato 25 febbraio.

La prima è la marcia per la Pace organizzata dal comitato Bologna Europe for Peace e partirà alle 18.00 da piazza XX settembre, dopo un primo intervento di Cgil, Cisl e Uil, per concludersi in piazza Nettuno, dove un'ora dopo prenderanno la parola il sindaco Matteo Lepore e il cardinale Matteo Zuppi, con un contributo artistico di Alessandro Bergonzoni.

Il secondo appuntamento invece è sabato alle 16.30, con appuntamento alla scalinata del Pincio. A organizzarla l'associazione Italia-Ucraina.

Guerra, lontana ma vicina