Ucraina, Zuppi raccoglie l'appello del Papa: veglia per la pace e rito bizantino in Cattedrale

Il Cardinale Arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi raccoglie l’appello di Papa Francesco invita la Chiesa di Bologna a pregare per la pace, chiedendo a tutte le comunità di promuovere momenti di preghiera in risposta agli avvenimenti in Ucraina.

Venerdì 25 febbraio, alle ore 20.30, nella Cattedrale di S. Pietro, si terrà una veglia di preghiera, insieme alla comunità cattolica ucraina di rito bizantino presente a Bologna, che si prolungherà con l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 23.00.

Domenica, su invito del Cardinale, la Comunità Ucraina greco-cattolica terrà la divina Liturgia in Cattedrale, alle ore 14, con l’invito aperto a tutti coloro che desiderano unirsi alla preghiera per la pace.

Mentre si acuisce la tensione al confine tra Russia e Ucraina con la minaccia di conflitto, il Cardinale Arcivescovo ha visitato nuovamente domenica scorsa la parrocchia greco-cattolica di San Michele, nella chiesa dei Leprosetti, al termine della Divina Liturgia pomeridiana: "Da otto anni, da quando perdura la tensione in Ucraina, il paese vede la presenza di oltre due milioni di profughi interni - scrive la Chiesa di Bologna - piange migliaia di vittime soprattutto tra i giovani, accoglie orfani, mutilati e persone che hanno subito numerosi traumi. L’Arcivescovo ha chiesto a don Mykhaylo e a tutta la comunità di trasferirsi domenica prossima per la celebrazione della Divina Liturgia nella Chiesa Cattedrale".

“Siete nel nostro cuore – ha detto l’Arcivescovo – e vi vogliamo nel cuore della Chiesa bolognese”. L’Arcivescovo sarà presente al termine della celebrazione, arrivando da Firenze dove parteciperà all’incontro con Papa Francesco dei Vescovi e dei Sindaci del Mediterraneo. Alcune associazioni cristiane parteciperanno alla manifestazione promossa dal Portico della Pace, venerdì 25 febbraio alle ore 18 in Piazza Maggiore.

Il testo della preghiera per la pace in Ucraina, recitata dal Cardinale

“Dio dei padri e Signore della pace, Padre di tutti. Tu condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti. Tu hai mandato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace a tutti, ai vicini e ai lontani, a riunire tutti i popoli in una sola famiglia. Ascolta il grido dei tuoi figli e la supplica che sale a Te dai nostro cuori: fai cessare la guerra e la violenza in Ucraina, allontana le minacce, disarma i cuori e le mani di tutti perché ogni persona riconosca anche nel suo nemico il suo prossimo. Salvaci, o Signore, ed abbi pietà degli anziani, dei giovani, dei poveri, degli orfani e delle vedove, dei sofferenti, dei malati, di coloro che sono nel dolore, nelle difficoltà, nelle afflizioni, di coloro che sono sui campi di guerra o rinchiusi nelle prigioni e nei luoghi di detenzione. Ricordati di tutti loro, visitali, fortificali, dona loro presto, per la tua gloria, libertà e liberazione. Per le preghiere della Santissima Signora nostra, la Tuttasanta Madre di Dio, ancora ti supplichiamo: tocca i cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica della violenza e della vendetta, manda il tuo Spirito di riconciliazione e di pace perché vengano tempi di dialogo e di fiducia. Concedici giorni di pace perché Tu sei benedetto nei secoli, insieme con il tuo Figlio Salvatore del mondo e lo Spirito buono e fonte della vita, ora e sempre e nei secoli dei secoli”. Tutti: Amin.

Poi il cardinale, rivolto verso l’icona della Madre di Dio, dopo avere acceso una piccola candela, recita la preghiera:

“O Madre Santissima di Dio e Madre nostra, per le tue sante e potenti preghiere, allontana da noi ogni minaccia di guerra. Noi accendiamo davanti alla tua icona miracolosa una piccola lampada. E tu spegni nella nostra terra il fuoco della violenza e dell’ingiustizia. Poiché Tu sei benedetta da tutte le genti e il tuo nome è glorificato nei secoli dei secoli”. Tutti: Amin.

