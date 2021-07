Nuova udienza, sentenza scontata: altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki

"45" è sicuramente il numero di Patrick Zaki. Sì perchè dal febbraio 2020, quando è stato arrestato al Cairo, le udienze si sono susseguite e le sentenze sono sempre le stesse: altri 45 giorni di detenzione "arbitraria, illegale ed estremamente crudele. Non abbandoneremo Patrick fino a quando non sarà liberato", tuona Amnesty International.

"Ora che anche il Parlamento si espresso - per ultima la Camera qualche gionro fa - il Governo dia seguito alle richiesta per la cittadinanza italiana per il giovane studente dell’Università di Bologna. Uno strumento fondamentale per aiutarlo" ha scritto in una nota il deputato bolognese del PD, Andrea De Maria.

Foto Amnesty International