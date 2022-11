Udienza Patrick Zaki, la prof. Monticelli: "Chiediamo siano rispettati diritti umani"

Domani è prevista una nuova udienza del processo a carico di Patrick Zaki e la sua docente all'Università di Bologna, Rita Monticelli, rinnova l'appello per la libertà del ricercatore egiziano. Monticelli, coordinatrice del master Gemma a cui è iscritto Zaki e anche consigliera comunale del Pd, è intervenuta oggi nell'aula di Palazzo D'Accursio.

Nella serata di oggi, sempre a Bologna, è in programma un presidio promosso da Amnesty international e dunque "saremo ancora una volta insieme per chiedere giustizia e libertà per un nostro studente, un nostro cittadino onorario e per una persona che ha lottato e lotta per i diritti umani in forma pacifica", afferma Monticelli.

"Chiediamo per Patrick quella libertà che chiederemmo per tutte le persone che sono in questa condizione per aver espresso la propria opinione senza violare i diritti altrui. Chiediamo- continua Monticelli- che vengano rispettati i diritti umani e che venga rispettato Patrick come obiettore di coscienza, perché sappiamo che Patrick è in carcere per aver difeso i diritti delle persone che non ne hanno".

Inoltre, l'Università "ha il dovere di difendere i propri studenti, proclamando e reclamando quella libertà accademica e quel pensiero libero e critico- rimarca la docente- che sono parte fondante delle sue regole principali".

Se poi qualcuno chiede perché mobilitarsi per Zaki visto che è uscito dal carcere e visto che si tratta di un cittadino egiziano, questa la replica di Monticelli: "E se ci fosse vostro figlio nelle sue condizioni, cui ogni 45 giorni potrebbe dover tornare in prigione e starci per tanti anni? E se fosse un nostro figlio ad essere accusato per aver difeso i diritti umani?".