Lepore in udienza dal Papa con i sindaci

Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, era nella delegazione Anci ricevuta ieri da Papa Francesco. "Il Papa ci ha esortato all'ascolto, virtù fondamentale per i sindaci, e ci ha raccomandato attenzione alle periferie e di essere operatori di pace", ha commentato Lepore al termine dell'udienza.

"Ha riconosciuto il nostro ruolo fondamentale accanto alle persone durante la pandemia e ci ha esortato con parole di speranza. Un seme prezioso per i nostri mandati, fondati sulla comunità". Francesco, ha aggiunto Lepore, "ha richiamato il valore delle differenze e della necessità di cogliere questo tempo di crisi come una prova da superare insieme. I sindaci devono essere punti di riferimento e di inclusione. Ci siamo salutati e ho ringraziato Papa Francesco per le sue parole di speranza, che sono di grande ispirazione per tutti noi. Eravamo tutti molto emozionati".