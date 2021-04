Zaki, una nuova udienza. Letta, Pd: "La speranza nello sguardo di tutti noi"

Oggi si terrà l’udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere da febbraio 2020. "Speriamo sia occasione per restituirgli la libertà", scrive Amnesty International.

Anche il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, scrive su twitter: "La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di PatrickZaki. Non molliamo", scrive Letta, invocando la liberazione dello studente.