Udienza Patrick Zaki questa mattina: "La Corte si aggiorna"

Era per prevista per sabato 5 dicembre, ma l'udienza di Patrick Zaki, davanti alla Corte penale egiziana, si è tenuta oggi.

"La Corte si è aggiornata - si legge sul profilo Facebook chew si batte per la sua liberazione - tutti i rappresentanti delle Ambasciate hanno potuto partecipare. Patrick e il suo team legale hanno potuto difendere la sua causa. Stiamo aspettando la decisione della Corte che probabilmente verrà annunciata domani".

"Riponiamo tutte le nostre speranze nella giustizia e nella libertà di Patrick e di tutti i difensori dei diritti umani del mondo".

Per la scarcerazione di Patrick, lo studente egiziano dell'Alma Mater, arrestato al Cairo a febbraio del 2020, si è intravisto uno spiraglio, quando tre dirigenti della ong con la quale collabora - Eipr, Egyptian Initiative for Personal Rights logoEgyptian Initiative for Personal Rights - sono stati rimessi in libertà ed è stata fissata a sorpresa una nuova udienza.

Per Zaki e gli altri esponenti dell'ong si sono mobilitate anche le star del cinema, da Emma Thompson a Joseph Fiennes fino a Scarlett Johanson che avea lanciato un appello video.