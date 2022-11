Nuova udienza per Patrick Zaki, lunedì presidio in via Zamboni

Ancora una udienza il 29 novembre per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Alma Mater arrestato a Il Cairo a febbraio 2020 e liberato a dicembre dell'anno dopo, ma senza essere stato scagionato. Da allora si sono susseguite sedute e rinvii.

Amnesty International, gruppo universitario Bologna si ritroverà lunedì 28 novembre in Piazza Scaravilli alle ore 18:00 "per esprimere massima solidarietà al nostro collega e concittadino Patrick Zaki, cui è stato negato anche il diritto alla ricerca e allo studio, a causa di insistenti divieti di lasciare il paese e continui rinvii immotivati di udienze. - si legge nella nota - Per questo, vi chiediamo di essere con noi ancora una volta per chiedere libertà per Patrick, nella città che lo ha accolto come studente; saranno con noi associazioni e singoli cittadini che vogliono mostrare la propria vicinanza a Patrick e contribuire con la propria voce alla sua causa.” Saremo con voi, insieme per Patrick, per i diritti umani".

Anche a fine settembre il processo era stato rinviato: "Non è più in carcere, ma è ancora in attesa di giudizio e ancora non ha la possibilità di viaggiare e quindi di rientrare a Bologna per proseguire i suoi studi, ogni rinvio rinnova l’angoscia di Patrick e la nostra, e ritarda il suo ritorno fra noi", aveva dichiarato il Rettore Giovanni Molari. “Auguriamo a Patrick di conservare la forza e la lucidità che gli ha consentito di sopportare questo quotidiano stato di incertezza: sappia che tutta l’Alma Mater è al suo fianco nel sostenerlo"