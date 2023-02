Ennesima udienza, ennesimo rinvio per Patrick Zaki

Se non fosse drammatico per chi lo subisce, l'iter giudiziario di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Alma Mater arrestato a febbraio del 2020 e liberato a dicembre del 2021, avrebbe un risvolto tragi-comico.

Questa mattina si è tenuta l'ennesima udienza, forse la nona, ormai le contiamo più, con ulteriore rinvio al 9 maggio. Lo scrive sui social lo stesso Patrick, fuori dal carcere ma non libero di spostarsi e viaggiare, tanto meno di tornare ai suoi studi all'Ateneo bolognese.

Ieri sera, in vista della seduta di oggi. si è tenuta una manifestazione in Piazza Nettuno Bologna.

"È sempre più forte l’amarezza e l’angoscia con cui accogliamo la notizia di un nuovo rinvio di questo interminabile processo", dichiara il Rettore Giovanni Molari. "Ieri ancora una volta in tante e tanti ci siamo ritrovati in Piazza Nettuno per un’iniziativa di Amnesty International sostenuta dal Comune e dall'Università di Bologna. Lì, nel cuore di Bologna, ho ricordato che il nostro Patrick Zaki è per noi non solo oggetto di preoccupazione e dedizione, ma anche una ricca fonte di ispirazione: la sua tenace difesa dei diritti umani è una lezione per tutti e un esempio che rafforza il nostro costante impegno. Non sei e non sarai mai solo, Patrick: la tua Città e la tua Università ti aspettano a braccia aperte. Fino a quando non potremo rivederti tra noi, non smetteremo di mostrare a tutto il mondo la nostra volontà di esserti accanto".

Accusato di aver trasmesso notizie false, ritenute pericolose per il suo paese, Patrick rischia fino a 5 anni di carcere solo per aver esercitato la sua legittima libertà di espressione in un articolo dal titolo "Evacuation, Killing and Narrowing: A Week's Toll in Coptic Egypt Diaries" pubblicato nel luglio 2019 sul sito "Draj".

Il 6 febbraio scorso, a tre anni dal suo arresto, Rita Monticelli, coordinatrice del master Gemma dell'Università di Bologna a cui è iscritto, ha ricordato Patrick a Palazzo D'Accursio: "Siamo ancora qui a continuare a chiedere giustizia e libertà", ha detto Monticelli "per quanto tempo dovremo continuare a far sentire la nostra voce perché si agisca nei luoghi dove noi non possiamo arrivare?"