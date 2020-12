Ufficio contrassegni Tper, Si Cobas: "Un contagio nel personale, ora tamponi e smartworking per tutti"

Si sarebbe verificato nei giorni scorsi un caso di positività tra il personale dell'ufficio contrassegni di Tper di via San Donato. A darne notizia è il sindacato SiCobas, che coglie l'occasione per chiedere più tutele sanitarie per i lavoratori impiegati nei locali dell'ufficio.

"Chiediamo a Tper da un lato di programmare i tamponi per tutti gli addetti dell'ufficio contrassegni, di mettere in campo una sanificazione vera e costante e di intervenire immediatamente sulla organizzazione del lavoro ricorrendo allo smart-working, a rotazione per tutti e non per pochi" fanno sapere dal sindacato di base.

Il 7 dicembre scorso, a fermarsi erano stati invece gli autisti dei bus, sempre legato ai timori del rischio contagio: i sindacati rappresentanti dei conducenti infatti, tra le richieste, avevano annoverato anche la possibilità di tenere chiusa la porta anteriore dei mezzi per mantenere il distanziamento con i passeggeri.