Ufficio immigrazione, l'impegno del questore Sbordone: "Più personale e sportelli più veloci" | VIDEO

Primo sopralluogo nella struttura in via Bovi Campeggi: "Cpr per migranti in Emilia Romagna? Può essere utile"

Un ufficio immigrazione più efficiente, con più agenti per espletare velocemente le pratiche e ridurre liste di attesa lunghe mesi. Ma senza dimenticare di rimanere empatici e disponibili verso le persone che si rivolgono agli sportelli. È questo l’impegno che si è assunto il nuovo questore di Bologna, Antonio Sbordone, che in mattinata ha svolto la prima visita nella struttura della Questura in via Bovi Campeggi. Un sopralluogo per incontrare il personale e entrare in contatto con le difficoltà di un ufficio che ogni giorno è sottoposto a un grande stress causato dalle altissime richieste di documenti e permessi di soggiorno: “Voglio assicurare che faremo tutto il necessario per migliorare l’ufficio al momento più importante della Questura e il front-office dell’Italia”, ha detto Sbordone, “e per questo ho ricordato al personale che non devono dimenticarsi di essere empatici verso chi si rivolge a noi, che proviene da un paese e da una cultura diversi, e non si deve scontrare con il volto truce della polizia. Dobbiamo lavorare per la coesione sociale, necessaria per aumentare la sicurezza delle persone”.

Il primo passo sarà accogliere una quindicina di interinali che erano stati tolti alla Questura di Bologna e nei prossimi mesi torneranno a disposizione. Ma prima il questore incontrerà l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo per parlare dei tempi biblici nella gestione delle richieste di asilo da parte dei migranti: "Sono anche io convinto dell'utilità di un Cpr in Emilia-Romagna, perchè gli accompagnamenti sono molto onerosi per le forze di polizia che, talvolta, rischiano di perdere una pattuglia o un equipaggio non solo per il giorno ma anche per quello successivo. Averli più vicini faciliterebbe molto il nostro compito", ha detto, "Non trascureremo ovviamente la funzione repressiva della questura e continueremo ad espellere in caso di crimini".