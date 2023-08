La denuncia di Uil: "Topi, scarafaggi e cibo scarso per la Polizia penitenziaria"

"Mentre si è lavorato e si continua a lavorare molto per migliorare le condizioni di detenzione, la stessa dedizione non viene dedicata al benessere del personale". Lo scrive in una lettera alla direttrice del carcere della Dozza e agli enti competenti, Domenico Maldarizzi di UIL PA Polizia Penitenziaria.

"Sporcizia, topi e scarafaggi"

"Ci viene segnalato che presso la caserma agenti, al Piano Terra - scrive il sindacalista - vengono avvisati sempre più spesso oltre che blatte anche dei topi di notevoli dimensioni. Se consideriamo che nello stesso piano vi è la presenza della mensa e dello spaccio comprenderà bene quale e quanta sia la preoccupazione del personale alla vista di tali roditori". La caserma è anche sporca "con muri anneriti, docce comuni vecchie, piene di muffa e mancanti in molte parti di rubinetterie, scale pericolose poiché in molti punti la gomma antiscivolo risulta staccata dal pavimento - continua Maldarizzi - L’ultima tinteggiatura della stessa risale a oltre decenni fa per non parlare del mobilio delle stanze e degli stessi materassi".

"Al quarto piano poi, con l’arrivo delle prossime perturbazioni, ci vedremo costretti nuovamente a riempire secchi per l’acqua che gocciolerà dai tetti" continua.

"Mensa senza forniture necessarie"

"Molto spesso gli addetti alla mensa non hanno le forniture necessarie alla preparazione dei pasti - segnala il sindacato - e, pertanto, cercano di arrangiarsi al meglio improvvisando pietanze. I menù di solito non vengono rispettati sia per quantità che per qualità del cibo confezionato costringendo il personale, soprattutto nel turno serale, ad acquistare panini presso lo spaccio o cibo da asporto - e spiega - non vi è la pretesa di mangiare come al ristorante, poiché conosciamo i costi al ribasso che l’Amministrazione sostiene per garantirli, ma nemmeno è possibile accontentarsi sempre del riso in bianco, dell’uovo sodo e delle tre fettine di formaggio!"

"Climatizzatori rotti"

"Seppur apprezzabile lo sforzo di dotare tutti gli Uffici di un climatizzatore - si legge nella lettera - ancora vi sono posti di servizio con clima rotto o insufficiente per la grandezza dello stesso. Inoltre non riusciamo a comprendere come mai nel Reparto Femminile la climatizzazione abbia interessato il solo locale deputato alla fruizione del colloquio teams degli utenti e non il box agenti considerando che, gli utenti sono presenti in tale locale al massimo per un’ora, le colleghe per almeno otto".

"Atti vandalici nei parcheggi"

Uil dichiara di aver sempre richiesto l’installazione di telecamere nel parcheggio dei dipendenti "visti i continui atti vandalici che accadono nello stesso (ultimo evento il 17 u.s.), ma la risposta è sempre la stessa: Abbiamo chiesto i finanziamenti. Lo stesso cancello di accesso al parcheggio - fa notare Maldarizzi - è quasi sempre rotto rimanendo aperto e quindi di libero accesso a chiunque. Tali e tante sono state le direttive emanate con circolari dal D.A.P. che avevano come presupposto essenziale ed ovvio: che la ricostruzione del sistema penitenziario aveva come pietra angolare il rispetto dei diritti e l’attenzione alla persona sia del personale sia dei ristretti".

"Tali e tante sono state le direttive emanate con circolari dal D.A.P. che avevano come presupposto essenziale ed ovvio - conclude Maldarizzi - che la ricostruzione del sistema penitenziario aveva come pietra angolare il rispetto dei diritti e l’attenzione alla persona sia del Personale sia dei ristretti. Situazioni distinte, come è naturale, e distintamente da riconoscere e assicurare fuori da ogni logica di contrapposizione o di proporzione inversa (più diritti hanno i detenuti meno ne ha il personale e viceversa”)".