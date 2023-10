Ultima Generazione ferma il traffico sui viali: catene, striscioni e vittime dell'alluvione | FOTO e VIDEO

I viali di circonvallazione nel mirino di "Ultima Generazione", l'ormai celebre gruppo di ambientalisti che chiede al Governo un fondo di riparazione alle catastrofi causate da cambiamento climatico e quindi dall'inquinamento.

La protesta su viale Pichat e Porta Mascarella ha avuto inizio poco dopo le 8 di questa mattina con il blocco del traffico. Poi striscioni e nomi delle vittime dell'alluvione. Anche "un giovane estraneo alla campagna di Ultima Generazione ha deciso di aggiungersi alla protesta di sua spontanea volontà", riferiscono in una nota.

Tra le proteste degli atumobilisti, qualcuno sarebbe sceso per trascinarli via, sul posto è intervenuta la Polizia che ha sgomberato il blocco e identificato una quindicina di persone che in queste ore si trovano negli uffici della questura.

Dopo 3 mesi dall’alluvione in Emilia Romagna, lamentano gli attivisti "solo 60 milioni dei 4,5 miliardi stanziati con il primo decreto sono stati spesi, in pratica un misero 5%. Nel frattempo, in Emilia-Romagna, come in tutta Italia, prosegue imperterrita la cementificazione, responsabile di rendere impermeabili i terreni e quindi di aumentare il rischio di dissesto idro-geologico. L’ultimo rapporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) rivela che, tra il 2020 e il 2021, l’Emilia-Romagna è stata la terza regione per consumo di suolo: +658 ettari in un anno (pp. 53-54). Al posto di investire per fare la transizione energetica e mettere al riparo il nostro Paese dai danni della crisi climatica, preferiamo seguire un modello ambientale suicida basato sulla cementificazione, che renderà ancora peggiori gli effetti della prossima alluvione".

A metà ottobre, i giovani del gruppo ambientalista avevano bloccato il traffico di viale Lenin all’ora di punta di venerdì mattina, mentre a settembre la Digos aveva denunciato sei attivisti bloccando un blitz alla fontana del Nettuno.

La campagna Fondo Riparazione

Ultima Generazione chiede un fondo preventivo e permanente di 20 miliardi di euro, che vada a riparare i danni causati da disastri naturali, come alluvioni, frane, grandine, trombe d'aria e incendi. Si chiede, inoltre, che questi soldi vengano presi proprio dai SAD (sussidi ambientalmente dannosi), dagli stipendi dei politici e dei manager delle industrie energivore partecipate dallo Stato, dalle spese militari e dagli extra-profitti delle compagnie petrolifere.

Lega: "Impediscono ai bolognesi di andare a lavorare"

Le critiche al blitz non si sono fatte attendere: “Ultima Generazione è tornata a bloccare il traffico di Bologna, già paralizzato da Lepore e dai suoi. È successo sui viali, all’altezza del Ponte di via Stalingrando - ha scritto il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Matteo Di Benedetto, he oggi presenterà un odg per chiedere a Lepore di condannare il blocco del traffico - sono scesi in campo con la missione di impedire ai bolognesi di andare a lavorare. A loro poco importa se c’è chi deve portare il pane in tavola. Dicono numeri a caso per giustificare le loro azioni, ripetendoli come un mantra, e continuano a impedire alle persone di portare avanti la loro vita senza al contempo fare qualcosa per l’ambiente. Li invitiamo ad andare a lavorare, a fare ricerca se tengono all’ambiente, e a guadagnarsi da vivere per poi capire cosa stanno subendo altri a causa loro. Grazie alle forze dell’ordine che si sono adoperate per spostare e identificare in questura questo gruppo di attivisti che vorrebbero essere eroi ma assomigliano più a delinquenti".