"Pensionato che si aggira, con le mani dietro la schiena...": la parola "Umarell" entra nel vocabolario

"Pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono". Questa è la definizione del dizionario per l'espressione dal bolognese 'omarello, ometto', indicata come nata nel 2007, anno in cui è uscita per Pendragon la prima edizione del volume "Umarells" di Danilo Masotti.

Come riferisce Ansa, gli "umarells", portati alla ribalta dallo scrittore bolognese, entrano nel vocabolario Zingarelli.

Nella puntata del 7 ottobre de 'L'eredità', popolare trasmissione di Raiuno, tra le domande per le quali i concorrenti si sono sfidati anche un quesito sugli 'umarells', prontamente indovinato da un concorrente.

"Vanno bene tutte e quattro" il tagliente commento social alle risposte possibili di Danilo Masotti, personaggio bolognese che alla figura degli anziani che guardano i cantieri ha dedicato un libro e promosso l'istituzione di una piazzetta in Cirenaica, tra l'altro proprio oggetto della domanda in questione nel quiz

“