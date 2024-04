L'estremo sacrificio di Umberto e Cataldo, morti ammazzati a vent'anni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un controllo stradale. L'improvvisa azione di fuoco. Benchè gravemente feriti i due carabinieri, Umberto Erriu e Cataldo Stasi, poco più che ventenni, provarono a reagire, immolando la loro giovinezza. Uccisi, barbaramente, per mano della banda della Uno Bianca nel 1998, nel weekend sono stati ricordati attraverso una cerimonia di commemorazione in occasione del 36° anniversario dalla loro morte. Lo scorso 20 aprile si è infatti tenuta una Messa nella Chiesa di Sant’Andrea alla presenza dei loro cari e delle autorità civili e militari, tra cui il Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, Generale di Brigata Ettore Bramato. La cerimonia è proseguita con la consueta deposizione di una corona d’alloro presso il cippo di via Antonio Gramsci, eretto alla Memoria dei due valorosi Carabinieri.

Cataldo Stasi

Carabiniere M.O.V.C. alla "memoria", nato a Ruvo di Puglia (BA) il 15 aprile 1966 - deceduto il 20 aprile 1988. Alla sua memoria sono intitolate la Caserma sede del Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno e la Caserma sede del Comando Stazione Carabinieri di Crevalcore.



Fu insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile con la seguente motivazione: "Componente pattuglia automontata, mentre di apprestava, insieme ad un collega, al controllo degli occupanti un'autovettura in sosta, veniva fatto segno ad improvvisa azione di fuoco. Benchè gravemente ferito, tentava di reagire con le armi in dotazione ma, ormai privo di forze, si accasciava al suolo, immolando la sua giovane esistenza. Splendido esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio "

Umberto Erriu

Carabiniere M.O.V.C. alla "memoria", nato a Oristano il 21 gennaio 1964 - deceduto il 20 aprile 1988. Alla sua memoria è intitolata, dal 31 maggio 2010, la Caserma sede del Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Molinella.



Fu insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile "alla memoria" con la seguente motivazione: "Capo pattuglia automontata mentre si apprestava, insieme ad un collega, al controllo degli occupanti un'autovettura in sosta, veniva fatto segno ad improvvisa azione di fuoco. Benché gravemente ferito, tentava di reagire con le armi in dotazione ma, ormai privo di forze, si accasciava al suolo, immolando la sua giovane esistenza".

Castel Maggiore (BO), 20 aprile 1988.

23 i morti della banda dei Savi

Sono state talmente tante le vittime delle azioni mortali della banda dei fratelli Savi che alcune di esse rischiavano di essere presto dimenticate. Per poterle commemorare tutte degnamente e per mantenere vivo il senso dell'enormità della vicenda, che comportò 23 morti e un centinaio di feriti, l'Associazione dei familiari delle vittime della banda della Uno bianca decise la creazione di un monumento collettivo e di una data comune (il 13 ottobre) in cui ricordare, almeno ogni anno, tutti i caduti per mano degli stessi assassini, in oltre sette anni di attività della banda tra il 1987 e il 1994.