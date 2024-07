Un 41enne trovato morto in un albergo a Casalecchio: era lì da giorni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stato trovato solo la sera del 20 luglio, in una stanza di un hotel sulla Bazzanese, nel territorio di Casalecchio, ma la morte di un 41enne di origine marocchina, residente a san Giorgio di Piano, però, potrebbe risalire ai giorni precedenti.

Il suo decesso, avvenuto per cause da accertare, è un mistero ancora da chiarire per i Carabinieri che indagano sulla vicenda. A chiamarli è stato il personale dell’hotel, che non vedendo l’uomo da qualche giorno, hanno avvisato le forze dell’ordine e il personale del 118.

Quando i Carabinieri e i sanitari sono entrati nella stanza, però, per il 41enne, affetto da grave obesità, non c’era più nulla da fare. Solo l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni, potrà fornire maggiori dettagli sulle cause della morte del 41enne. Sul suo corpo, tuttavia, il medico legale arrivato sul posto in serata, non ha constatato segni di violenza. La salma ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.