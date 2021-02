Unibo: appello di laurea straordinario a maggio, ma studenti occupano in un'aula

Gli studenti di Link: "Continueremo a vigilare per la proroga dell'anno accademico". In via Andreatta un altro collettivo occupa un'aula in via Andreatta

L'Alma Mater di Bologna dà l'ok a un appello straordinario di laurea a maggio 2021, per andare incontro alle difficoltà dei giovani dovute alla pandemia. Lo annuncia l'associazione Link-Studenti indipendenti.

"Dopo mesi di richieste inascoltate, attivazioni dal basso e proteste in Rettorato- afferma Lorenzo Baldino di Link- finalmente gli studenti e le studentesse possono cantare vittoria: l'appello straordinario di laurea di maggio 2021 verrà approvato".

L'associazione studentesca ricorda che "da oltre un semestre ribadiamo l'importanza di una proroga dell'anno accademico per sopperire alle difficoltà incontrate dagli studenti in questa fase di emergenza sanitaria".

Proprio per questo, l'approvazione dell'appello straordinario "è un grande risultato- afferma Baldino- ma perché l'appello di maggio venga considerato in corso per l'anno accademico 2019-2020 è ancora necessaria l'approvazione della proroga dell'anno accademico a livello nazionale. Per cui continueremo a farci sentire".

L'appello straordinario sarà calendarizzato tra il 25 e il 28 maggio e sarà accessibile per chi sarà in possesso dei requisiti necessari entro il 31 marzo 2021.

Occupazione in via Andreatta

Un altro gruppo di studenti autorganizzati dell'Alma Mater di Bologna questa mattina ha però occupato l'aula G in via Andreatta, in piena zona universitaria.

L'obiettivo, spiegano, "è rivendicare spazi universitari inutilizzati al fine di avere più posti in cui studiare in sicurezza", a fronte della riduzione dei posti nelle biblioteche e nelle aule studio a causa delle misure anti-covid. Al gruppo iniziale, si sono poi aggiunti spontaneamente anche altri ragazzi.

"A ormai 11 mesi dall'inizio delle restrizioni- affermano gli studenti dell'Alma Mater- ancora non sono stati presi provvedimenti che ci permettano di studiare in modo che le nostre necessità siano soddisfatte. Abbiamo raggiunto il limite ed è arrivato il momento in cui chi sceglie per noi debba aprire le orecchie e trovi un rimedio che non sia la solita minestra riscaldata paternalista".

Secondo gli occupanti, ciò che è stato fatto finora "è il minimo indispensabile per garantire la didattica online ed è palesemente insufficiente al fronte delle necessità di qualunque studente". Il gruppo ha anche organizzato un questionario "sottoposto a un buon numero di studenti", per fare emergere i problemi più sentiti.

Ad esempio, "ci è stato privato il diritto al rimborso per tutti i servizi di cui non abbiamo potuto usufruire, le tasse non sono diminuite" e molte famiglie di studenti versano in "difficoltà economiche" a causa della pandemia. A questo si aggiunge lo stop ai tirocini e la mancata proroga dell'anno accademico, oltre al problema degli spazi. Per questo, "abbiamo deciso di dimostrare che esistono e che possono essere messi a disposizione degli studenti in sicurezza", affermano gli occupanti. (San/ Dire)