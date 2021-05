Unibo, il Cua alza l'asticella: occupato uno spazio in via San Giacomo

Dopo la rimozione delle transenne da piazza Scaravilli, e ancora prima dalle iniziative delle aule studio autogestite all'aperto il Cua -collettivo universitario autonomo questo pomeriggio ha dichiarato di avere occupato un'area verde e un piccolo stabile dell'università in via San Giacomo 11, in un'area verde tra il dipartimento di chimica e gli uffici del Cusb.

"Nonostante le salatissime ed invariate tasse pagate, l’Unibo non offre soluzioni all'insufficienza di posti in aule studio e biblioteche" chiosano i militanti in una nota, rivendicando di avere occupato uno spazio "ristrutturato ma lasciato vuoto da un’amministrazione universitaria che continua a scegliere di non ascoltarci". Il collettivo ha anche chiamato un'assemblea per questo pomeriggio alle 17:30.