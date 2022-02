Unibo potenzia il sostegno psicologico per gli studenti

L'Alma Mater di Bologna potenzia il servizio di aiuto psicologico per gli studenti. Ad annunciarlo è Sinistra universitaria, che in una nota festeggia il risultato raggiunto.

"In seguito a due anni di richieste dei nostri rappresenstanti in Consiglio degli Studenti -sottolinea l'associazione- abbiamo finalmente ottenuto dalla nuova governance di Ateneo un intervento economico significativo per il potenziamento del Servizio di aiuto psicologico".

Per il 2021, grazie anche ai 60mila euro di stanziamento straordinario da parte del Consiglio degli Studenti, lo sportello è stato finanziato in tutto con circa 230.000 euro dall'Ateneo. Per il 2022, invece, "oltre ad essere stabilizzati i 60mila euro straordinari dello scorso anno -spiega Sinistra universitaria- l'Ateneo stanzierà altri 135mila euro, arrivando a un totale di circa 350mila euro di stanziamento".

Questo, sottolinea l'associazione, "permetterà l'assunzione di altri terapeuti, con l'obiettivo di ridurre quanto più possibile il tempo della lista di attesa per la prima consultazione e il tempo della lista di attesa per l'inizio della psicoterapia".

Secondo Sinistra universitaria, si tratta di una "grande vittoria per le rappresentanze studentesche e per tutti gli studenti. Al momento i tempi di attesa sono ancora lunghi, specialmente per l'inizio della psicoterapia, ma confidiamo di vedere presto gli effetti positivi di questo potenziamento. Ovviamente il nostro lavoro sul tema non finisce qui e continueremo il nostro impegno per far sì che il servizio sia sempre più efficace e accessibile nel minor tempo possibile. La salute mentale è salute ed è un nostro diritto". (San/ Dire)