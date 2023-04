Caffè, liquori, olio e cosmetici a 'Indicasativa': "La canapa non è solo da fumare, ma manca la cultura"|FOTO e VIDEO

L'Italia è stato il secondo produttore al mondo e ora molti espositori sperano di poter reintrodurre la "corretta" cultura dell'uso della canapa. All'Unipol Arena ce n'è per tutti i gusti

Semi, fertilizzanti, serre e prodotti per la coltivazione, ma anche pasta, biscotti, dolci, cosmetici e creme snellenti, olio, tisane e persino, direttamente dalla Romagna (e da dove sennò), la piadina, tutto a base di canapa dal 14 al 16 aprile all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per Indcasativa, evento giunto alla sua decima edizione.

Di questa pianta si utilizzano praticamente tutte le parti: i semi in campo alimentare, dal fusto si ottiene una fibra che diventerà tessuto, dalle foglie si può ricavare l'olio essenziale, mentre le infiorescenze vengono utilizzate dai fumatori.

Dalla Calabria arriva anche il condimento per un gustoso spaghetto piccante alla canapa - "L’erba del diavolo" -, dall'Abruzzo il caffè, da Forlì anche rum, liquori e birre: "In Italia manca la cultura, l'Italia è stato secondo paese produttore al mondo dopo la Russia, ma si associa la canapa solo al prodotto da fumare, mentre ha tante proprietà anche curative e lenitive" dicono a Bologna Today diversi espositori anche esteri, da Spagna e Croazia. Naturali al 100% anche molti prodotti di packaging, biodegradabili e compostabili.

Per ribadire la storia millenaria della canapa, in Fiera anche un Museo itinerante.

All'Unipol Arena in questi giorni si fa anche ricerca e formazione,con corsi di aggiornamento rivolti a farmacisti, medici e avvocati. E non poteva mancare la sezione food e il dj set ovviamente in puro stile reggae.